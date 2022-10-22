Власти Белгородской области сообщили о гибели двух человек из-за удара ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Шебекино

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belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в результате удара ВСУ по городу Шебекино погибли, по предварительным данным, два мирных жителя.

По его информации, в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек оказались отключены от электроэнергии. Он указал, что на устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов.

Губернатор также сообщил, что 11 человек пострадали, четверо находятся в тяжелом состоянии.

22 октября Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ Шебекино, в результате которого пострадали гражданские объекты и мирные жители.

До этого Гладков рассказал об обстреле ВСУ села Муром. По его словам, были повреждены здания дома культуры, детского сада, школы, частные дома. Глава региона пообещал, что жителей населенного пункта вывезут на безопасное расстояние.

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