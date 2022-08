Reuters: судно село на мель в Суэцком канале

Корабль сел на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Судно, по данным агентства, пытаются освободить буксиры.

Источники сообщили, что судно блокирует судоходство в канале.

Официального подтверждения от администрации Суэцкого канала не поступало.

23 марта 2021 года контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру того же дня.

Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

После этого администрация Суэцкого канала и компания, владеющая контейнеровозом Ever Given, подписали соглашение о компенсации за блокировку водной артерии.