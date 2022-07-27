Стали известны подробности о мужчине, зверски зарезавшем несовершеннолетнюю в Новосибирске

Появились подробности убийства девушки в Новосибирске. Знакомый убитой несовершеннолетней А. рассказал РЕН, что у ее 27-летнего бойфренда уже была судимость.

Разыскиваемый Роман три года назад ранил ножом свою бывшую девушку. Он отсидел за нападение 3 года в тюрьме.

В сети знакомые с парой также пишут, что Роман избивал А., когда они состояли в отношениях. Около двух месяцев назад девушка решилась уйти от своего бойфренда из-за того, что он вечно ревновал ее к другим мужчинам.

Как пишут подруги погибшей, за несколько дней до убийства мужчина заявил, что его возлюбленная будет «либо его, либо ничьей».

В Новосибирске на автомобильном перекрестке водители стали свидетелями жестокого убийства 17-летней девушки. А само преступление снял видеорегистратор, кадры которого публикует Telegram-канал Mash. Мужчина напал на несовершеннолетнюю в микрорайоне Нижняя Ельцовка. На глазах автомобилистов он нанес не менее 13 ударов ножом, а после сбежал. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.