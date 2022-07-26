Житель Ивановской области, который хотел вызвать эскортницу, лишился 50 тыс. рублей

В Ивановской области в полицию обратился 30-летний местный житель, заявивший о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По словам заявителя, он зашел на сайт эскорт-услуг, выбрал понравившуюся девушку и хотел вызвать ее звонком в агентство, однако ему не ответили. Позже с ним связалась девушка, представившаяся моделью с сайта, и предложила заплатить ей, чтобы продолжить общение.

Потерпевший перевел денежные средства по указанным реквизитам, однако девушка к нему не приехала. На следующий день мужчина позвонил ей с просьбой вернуть деньги, а та переключила его на другого сотрудника, который призвал еще раз отправить платеж для его последующего возврата в полном объеме.

Потерпевший вновь отправил деньги, но обратных переводов так и не получил. Более того, ему позвонили из банка, предупредив, что номер, по которому он связывался с неизвестными, вероятно, принадлежит мошенникам. Тем не менее мужчина продолжил переводить им средства, всего он лишился примерно 50 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют, кто причастен к преступлению.

Ранее сообщалось, что москвичка перевела тысячу долларов лже-Чимину из BTS.