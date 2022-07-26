Илон Маск оценил сообщение о выходе России из проекта МКС

Владелец компании SpaceX Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году.

«Счастливого пути», — коротко написал предприниматель на французском языке в соцсетях.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года, к этому времени Россия начнет формировать собственную орбитальную служебную станцию (РОСС). Борисов подчеркнул, что все обязательства России перед международными партнерами будут выполнены.

В свою очередь в NASA заявили, что намерены использовать МКС «на полную мощность» до 2030 года. Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано указал, что США продолжат сотрудничество с партнерами даже в эти «непростые времена».

Первые заявления о создании Национальной орбитальной станции появились в 2014 году на фоне международной конфронтации и заявлений политиков о возможном выходе России из проекта МКС после 2020 года.