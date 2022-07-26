Пьяный житель Балашова набросился на приятеля с палкой и добил ножом

В городе Балашов Саратовской области 21-летнему молодому человеку предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено 24 июля 2022 года. 46-летний мужчина вместе с компанией приятелей, среди которых был и обвиняемый, выпивал алкогольные напитки. В какой-то момент хозяин дома поссорился с молодым гостем, и тот схватил палку и несколько раз ударил потерпевшего по голове и в область различных частей тела. После этого злоумышленник взял нож и продолжил наносить удары жертве, мужчина скончался на месте.

Один из гостей, который видел происходящее, сообщил обо всем в полицию. Нападавшего задержали и заключили под стражу, однако вину в содеянном он признавать отказался.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают детали случившегося.

Ранее сообщалось, что двое подростков и их товарищ забили пенсионера топором и бросили его тело в колодец.