В Ивановской области собака упала из окна жилого дома на женщину и ребенка

В Ивановской области полиция проводит проверку после того, как на женщину и подростка упала собака. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве установили, что 42-летняя местная жительница гуляла вместе со своим 14-летним сыном, когда на них неожиданно упала собака весом примерно 10 килограммов. Очевидцы инцидента вызвали полицию и скорую помощь.

У пострадавшей местной жительницы диагностировали вывих плеча, а мальчик получил ссадины, когда задел лбом стену здания из-за того, что был дезориентирован происходящим.

Животное в настоящий момент находится в ветеринарном пункте. Оно получило ушиб брюшной полости, но жизни собаки ничто не угрожает. Какое-то время она пробудет на передержке.

Полицейские выясняют детали случившегося, опрашивают жильцов дома и ищут хозяина пса.

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