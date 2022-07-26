Индийская школьница покончила с собой после того, как ее отругала мать

Ученицу одной из индийских школ нашли мертвой в своем доме. Об этом сообщает издание India Today.

Известно, что незадолго до трагедии девочка поругалась с матерью, и женщина повысила на ее голос. Когда родители вернулись домой после непродолжительного отсутствия, ребенок покончил с собой.

В ближайшее время предстоит провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти девочки. Родители ребенка готовятся к прощанию, причины и подробности случившегося выясняет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняется, данный случай стал уже третьим за месяц. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности указанных дел.

Ранее сообщалось, что в Индии девочка пыталась покончить с собой, испугавшись реакции родителей на плохие оценки. Это произошло после того, как 14-летнего ребенка отругал школьный учитель, указав на снижение ее успеваемости, и потребовал ее привести родителей в учебное заведение на встречу с педагогами.