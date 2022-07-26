«Скопинскому маньяку» запретили появляться возле школ и детсадов

Суд в Рязанской области ввел новые ограничения для «скопинского маньяка» Виктора Мохова и обязал его не приближаться к школам и детским садам и больницам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам», — отметил собеседник агентства.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Мохов вышел из колонии 3 марта 2021 года. В течение 6 лет он не сможет посещать массовые мероприятия, находиться на улице ночью и без разрешения уезжать из Скопинского района. Четыре раза в месяц Мохов обязан отмечаться в полиции.

Кроме того, «скопинскому маньяку» запретили общение со средствами массовой информации, в том числе в сети.