Врачи провели 5 операций, чтобы спасти пострадавшего в ДТП

Специалисты Балашихинской областной больницы провели пять операций и спасли мужчину, который получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии, передает сайт «Подмосковье сегодня».

В учреждение доставили мужчину в возрасте 31 года с множественными переломами конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Самой серьезной травмой был перелом таза – это грозило пациенту инвалидностью.

Медики провели пять операций, в том числе репозицию костных отломков и остеосинтез пластиной и винтами. Помимо этого, мужчине несколько раз требовалось переливание крови.

В целом пациент провел в больнице больше двух месяцев. Теперь он может самостоятельно ходить. Его уже выписали под амбулаторное наблюдение.