Украина не может заявлять исключительные права на борщ, пишет в The American Conservative журналист Катя Седжвик.

По её словам, история не сохранила имени создателя этого блюда.

В статье говорится, что борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

Отмечается, что борщ старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу.

Седжвик отмечает, что даже если борщ придумали на территории современной Украины, то неизвестно, кто первый в столь многонациональном регионе додумался положить в суп ключевой элемент – свеклу.

«Это вполне мог быть казак, татарин или русин — и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями», — цитирует публикацию НСН.