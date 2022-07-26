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Администрацию Коркино требуют выплатить 2 млн рублей покусанной собаками 11-летней девочке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Челябинской области к администрации Коркино подали иск с требованием выплатить пострадавшей от нападения собак школьнице денежную компенсацию в размере 2 млн руб. Об этом сообщает портал Пчела со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.

Нападение произошло 16 февраля 2022 года рядом с домом № 5 на улице Керамиков. Стая агрессивных бродячих собак набросилась на 11-летнюю девочку, которая шла в школу, и покусала ее. В результате происшествия ребенок получил множественные травмы головы и туловища и был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Согласно заключению эксперта, у несовершеннолетней имели место множественные раны, которые отнесены к тяжкому вреду здоровья. В результате укуса собаки несовершеннолетней также причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, психологическом стрессе и физической боли», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в США cтая питбулей насмерть загрызла пожилого мужчину.

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