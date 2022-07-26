Москвичей предупредили о похолодании к выходным

К субботе, 30 июля, в Москве похолодает до 21–23 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное – до 25–26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1–2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов», – приводит слова метеоролога ТАСС.

Однако до выходных в столице ожидаются теплые дни с температурой до 30 градусов, всю неделю будут идти кратковременные дожди, отмечает «Москва 24».