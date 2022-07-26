В Хорватии готовятся экономить энергию

Глава хорватского Минэкономики Давор Филипович сообщил в рамках внеочередного совета министров энергетики государств Евросоюза в Бельгии, что хорватское правительство выражает поддержку решению Европейской комиссии по уменьшению поставок энергоносителей.

Филипович отметил, что, помимо этого, правительство его страны планирует экономию энергии и хочет удвоить мощности для сжиженного природного газа.

«Хорватия поддерживает шаги ЕК, и на этой неделе мы представим добровольные предложения для сокращения потребления энергии в Хорватии с целью ее экономии в домовладениях и промышленности и на других объектах страны», — подчеркнул министр.

По словам главы Минэкономики, Хорватия ведет переговоры с соседними странами, чтобы достичь совместной позиции касательно энергетики. При этом хорватское правительство в будущем хочет помогать соседним государствам.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что, по словам хорватского президента Зорана Милановича, его страна находится в недружественных отношениях с Россией. Он также заявил о собственной обеспокоенности в связи с этой ситуацией.