Москвичам рассказали о погоде во вторник

Во вторник, 26 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в столице составит 28...30 градусов, по области – 25...30 градусов. Ветер северо-восточного направления 2–7 м/с», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящим днем в Москве и по области сохранится жаркая погода, сообщает «Москва 24».

Близость атмосферных фронтов сохраняют большую вероятность кратковременных дождей, которые не принесут прохлады, в воздухе выраженный дефицит кислорода.