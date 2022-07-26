Жара придет в Петербург 26 июля, но ненадолго

Небольшой промежуточный гребень антициклона принесет в Петербург жару 26 июля, пишут «Невские новости».

В городе будет солнечно, без осадков, прогноз сделал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха +26…+28 градусов, по области +24…+29. Ветер южный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщил синоптик.

В среду, 27 июля, станет значительно прохладней. В Петербург вернутся кратковременные дожди и грозы.