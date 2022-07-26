Петербуржцам пообещали теплый и сухой август

Петербуржцам пообещали теплую и сухую погоду в последний месяц лета, сообщают «Невские новости».

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в августе ожидается комфортный температурный фон: +18…+23 градуса.

«Перспектива благоприятная. Будет не хуже, чем в июле, хотя там к концу месяца может быть немножко попрохладнее. Рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится», — заявил синоптик на пресс-конференции в ТАСС.

В отдельные периоды воздух будет прогреваться практически до +30 градусов. Кратковременные дожди возможны, но количество осадков будет близко к норме.

Последняя неделя июля в Петербурге начнется с потепления, но затем город на Неве снова накроют ливни с грозами. Вторник окажется самым жарким днем — градусники покажут +26.