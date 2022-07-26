Сеть фиксированной телефонной связи ДНР перейдет на российский код 856

В Донецкой народной республике (ДНР) планируют перейти на новые телефонные коды с 1 августа текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Смена на российский код будет произведена вслед за Луганской народной республикой (ЛНР).
В результате со следующего месяца номера стационарных телефонов у абонентов ДНР будут начинаться с кода +7(856).
Как пояснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, изменения коснутся только первых цифр, а внутренний номер сохранится прежним.
«Если был (+38062)1234567, то станет (+7856)1234567», — привели пример в Минсвязи.
В мае стало известно, что жители ДНР и ЛНР получат российские номера телефонов.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина ввела военное положение на всей территории страны.
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