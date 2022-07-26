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Сахалинка вырастила на даче 11 кустов конопли

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жительница Сахалина подозревается в незаконном изготовлении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

В полицию поступила информация о том, что жительница села Поречье выращивает у себя на участке коноплю. Прибывшие на место жительства россиянки сотрудники уголовного розыска обнаружили в теплице 11 свежевыращенных кустов конопли.

Правоохранители изъяли у подозреваемой 146 грамм каннабиса. В настоящий момент россиянке избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса женщине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курумканском районе республики Бурятия наряд полиции задержал подростка, во время досмотра в рюкзаке была обнаружена конопля.

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