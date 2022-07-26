В Японии в результате нападения диких макак пострадали 42 человека

В Японии жители города Ямагути подвергаются постоянным нападениям со стороны диких обезьян. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за последние несколько недель в результате агрессивного поведения макак пострадали 42 человека.

«Первоначально нападению подверглись только дети и женщины. В последнее время жертвами нападений стали также пожилые люди и взрослые мужчины», — рассказали в местной полиции.

Правоохранители пытались поймать обезьян с помощью ловушек, однако такой способ оказался неэффективным. Сейчас полицейские вылавливают животных с помощью дротиков с транквилизатором.

Отмечается, что нападающие животные относятся к уязвимому виду обезьян. В настоящий момент их численность растет, что приводит к неизбежному контакту и конфликту с людьми.

Ранее стало известно, что Минздрав сообщил о состоянии пострадавшей после нападения обезьяны девочки.