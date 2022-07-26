Полицейские на Камчатке задержали браконьеров с более чем 800 кг лосося

На Камчатке полицейские поймали шесть браконьеров, которые незаконно добыли более 800 кг лосося. Об этом пишет информационное агентство «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Камчатскому краю.

Браконьеры на двух лодках с руль-моторами с помощью жилковых сетей поймали преимущественно нерку, указали в МВД.

Ущерб от их браконьерства оценивается в 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд приговорил рыбаков-браконьеров из КНДР к срокам от 4 до 13 лет за нападение на пограничников России.