В Японии повесили мужчину, приговоренного к смертной казни

В Японии казнили Томохиро Като, который устроил в июне 2008 года резню в токийском районе Акихабара. Приговор приведен в исполнение 26 июля утром по токийскому времени. Мужчину повесили, сообщает Kyodo.

Като убил семь человек, еще десять ранил. Он на грузовике врезался в толпу людей на оживленной улице, затем вышел из него и начал наносить удары ножом всем, кто попадался под руку, пока его не скрутила полиция.

К смерти его приговорили еще в 2011 году. Верховный суд отклонил апелляцию защиты.

Ранее сообщалось, что Хунта Мьянмы казнила политических активистов. Ветеран демократического активиста Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми, и бывший депутат Национальной лиги за демократию Фьо Заяр Тоу были казнены вместе с Хла Мьо Аунг и Аунг Тура Зау.

Их смерть знаменует собой первые судебные казни в стране за последние десятилетия, и правозащитные группы опасаются, что за ними последуют новые.