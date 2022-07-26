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На Украине хотят выйти на довоенный уровень экспорта зерна к середине осени

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Vincent Mundy/Reuters

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в стране хотят выйти на довоенный ежемесячный уровень экспорта зерна к середине осени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

«5 миллионов тонн зерна — эта была наша минимальная цифра, которую мы ранее экспортировали из украинских портов. Это цифра, на которую нужно выйти. Если нам не будут мешать известные факторы, то это можно будет сделать до плюс-минус середины осени», — сказал он.

По его словам, за последние дни на Украине собрали более 8 миллионов тонн зерна.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что вывоз украинского зерна в рамках «продуктовой сделки» затянется минимум на восемь-девять месяцев.

Устиненко отмечает, что сейчас на территории Украины находится 20 млн тонн зерна на экспорт и еще 40 млн тонн с нового урожая общей стоимостью более 10 млрд долларов.

Устиненко также подчеркнул, что если морские порты не возобновят работу в ближайшее время, то на экспорт зерна может потребоваться до двух лет.

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