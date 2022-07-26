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Водитель утонувшей во время ливня в Москве машины рассказал, как ему удалось спастись

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Новости Москвы»

Водитель машины, которая ушла под воду во время ливня в Москве, рассказал «Известиям», что чудом спасся только благодаря саперной лопатке в багажнике. По его словам, салон мгновенно заполнился водой.

Водитель сообщил, что ехал по улице, где произошло ЧП, в первый раз.

«Я даже не знал, что такая будет ситуация. Я думал, что лужа небольшая. Отъехал буквально метров пять-шесть. Вода резко хлынула, и машина моя поплыла», — вспоминает мужчина. После этого двигатель заглох, а автомобиль понесло течением.

«Стала вода набираться, я нащупал в багажнике лопатку, выбил боковое стекло и выплыл», — добавил спасшийся водитель. Он отметил, что когда выбирался из салона воды уже было до подбородка. При этом он не мог открыть двери и окна.

Машина к тому же оказалась гибридная, в ней стоят аккумуляторные батареи, водителя начало быть током.

С помощью саперной лопаты он выбил заднее стекло, взял сумку с документами, забрался на крышу машины. Очевидцы помогли ему выбраться на тротуар.

Автомобиль полностью погрузился под воду на одной из улиц Москвы во время ливня 25 июля на Рабочей улице под железнодорожным мостом, а недалеко от ВДНХ вода залила Maybach — элитный автомобиль заглох прямо в огромной луже.

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