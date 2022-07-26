Гастроэнтеролог назвала самый полезный фастфуд

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, что наименее вредным фастфудом сейчас является шаурма. Об этом сообщает URA.RU.

«Шаурма один из самых сбалансированных видов фастфуда. В отличие от пиццы и бургеров, в нее кладется определенное количество овощей. С точки зрения баланса она лучше. Поэтому к ней даже необязательно добавлять овощной салат или фрукты. Тем более шаурма при вас собирается, а остальной фастфуд чаще всего нет. Надо обязательно контролировать, что ты ешь, так как всегда существует риск отравления», — рассказала гастроэнтеролог.

Он подчеркнула, что следует внимательно следить за своим рационом, а также понимать, что от фастфуда может быть множество проблем со здоровьем.

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