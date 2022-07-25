Жительница Магнитогорска пожаловалась на таксиста, который напал на нее на глазах у детей

Жительница Магнитогорска пожаловалась на нападение водителя такси. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск».

Женщина отметила, что вызвала машину, не указав, что с ней будут трое детей. Водитель потребовал у нее оплаты штрафа за отсутствие детского кресла в случае его назначения.

«Я ответила, что оплачу, потом таксист сказал выйти из такси, мы вышли. Ждали другую машину, а этот водитель продолжал стоять около нас. Мы не обращали внимания, далее он вышел из машины и начал фотографировать меня с детьми», — возмутилась она.

По словам женщины, она пыталась убедить его прекратить съемку, однако мужчина напал на нее и начал оскорблять. Он нанес удар потерпевшей в живот и выбил из ее рук телефон, когда женщина попыталась снять его действия на камеру.

Ранее сообщалось, что жительница Смоленска пожаловалась, что ее восьмилетнего сына избил сантехник из детского лагеря.