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Черногорцы жалуются на сильнейший спад в туристической сфере из-за отсутствия россиян

Черногорцы пожаловались на отсутствие туристов и заработка без воздушного сообщения с Россией

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Depositphotos

Жители Черногории жалуются на серьезный спад в туристической отрасли из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на черногорское агентство Nova.rs.

«Меня ситуация пугает, потому что, насколько я помню, даже в 1999 году сезон был лучше, а ведь тогда нас бомбили. Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка», — приводит газета слова владельца сувенирного магазина в Черногории Николы, которые опубликовало агентство.

Никола добавил, что в стране теперь появились украинцы, однако их не считают туристами, потому что это — женщины и дети, которые тратят мало денег.

Отмечается, что в большинстве ресторанов теперь не нужно бронировать столики заранее, а музыкальные концерты посещает очень небольшое количество людей.

«Все ждут августа, надеясь, что туристов станет больше, но это слишком короткий период. Чтобы прилететь к нам из Москвы или другого региона России, людям нужно минимум €800 только на билет», — прокомментировал ситуацию агентству Nova.rs менеджер одного из ресторанов страны Иван.

Ранее сообщалось, что Черногория закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

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