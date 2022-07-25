Россиянина, которого три дня искали абхазские спасатели, нашли в охотничьем балаганчике

50-летнего путешественника из России, которого несколько дней искали сотрудники МЧС Абхазии, нашли живым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в последний раз мужчину видели 15 июля в окрестностях села Псху.

«Гражданин РФ Тупикин Борис Евгеньевич 1972 года рождения был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от села Псху», — отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на Алтае организованы поиски туристки из Петербурга, упавшей в реку. Женщина упала при переходе горных рек, ее сразу же унесло течением, очевидцы не смогли ей помочь. Сообщается, что туристическая группа, с которой путешествовала петербурженка, не была зарегистрирована.