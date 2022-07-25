В Подмосковье бывшего охотника разыскивают по подозрению в убийстве двух мужчин из ружья

В Московской области ловят 53-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве двух человек. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Известно, что ранее мужчина был охотником и хорошо обращается с оружием. Предварительно, сначала он расправился с 58-летним егерем, с которым когда-то состоял в дружеских отношениях. Тело убитого нашли на опушке леса, спустя несколько часов был обнаружен еще один труп — второй жертвой оказался сосед подозреваемого.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что злоумышленник скрывается в лесу. Возле его дома дежурят полицейские, также наряды патрулируют территорию. Следствие допускает, что мужчина мог покинуть место жительства.

В настоящее время по факту двух убийств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый страдает психическим расстройством, несколько лет назад он лечился в клинике.

Ранее сообщалось, что знакомый мужчины, застрелившего бывшую жену в Иркутской области, назвал его «позитивным человеком».