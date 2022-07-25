Женщину, которая расстреляла жительницу Ленобласти в подъезде дома, арестовали

В Ленинградской области заключили под стражу женщину, которая призналась в убийстве местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено ранним утром 21 июля. На лестничной клетке одного из жилых домов было найдено тело 44-летней женщины с пулевыми ранениями головы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Спустя три дня была установлена подозреваемая в совершении преступления, ее задержали. Свою вину в содеянном женщина признала.

«Подозреваемая, находясь в подъезде дома по улице Венской города Кудрово, с применением неустановленного огнестрельного оружия произвела не менее 2 выстрелов в область головы потерпевшей, от которых женщина скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемая скрылась», — отметили в Следственном комитете.

В настоящее время фигурантке дела предъявлено обвинение. Назначено проведение следственных действий и необходимых экспертиз, расследование продолжается.