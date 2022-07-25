Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды

Столичным кафе и ресторанам рекомендовано закрыть летние веранды из-за ожидающегося до конца дня ухудшения погоды, сообщает «Москва 24».

Отмечается, что рестораторам также следует укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.

Во второй половине дня в Москве ожидаются дождь и гроза, порывы ветра будут достигать 14–17 метров в секунду. Горожан просят не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.

В связи с возможной непогодой в столице и по области введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 18:00 понедельника.