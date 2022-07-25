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Полуторагодовалый мальчик насмерть обварился кипятком в душе, пока его мать кормила кур

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Воскресенске полуторагодовалый ребенок, обварившийся в кипятке, скончался в больнице. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 17 июля 2022 года в Воскресенске. По данным источника, 32-летняя местная жительница попросила своего 11-летнего сына приглядеть за младшим братом, пока она покормит кур. После того, как женщина вышла во двор, она услышала детский крик.

Оказалось, 11-летний мальчик хотел поменять брату подгузник и отошел за полотенцем. В это время по неизвестным причинам из крана полилась горячая вода, и ребенок получил ожоги 70% тела. По словам матери, ранее сын не дотягивался до ручки смесителя.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационном отделении ожогового центра в Люберцах. Спустя неделю, 25 июля 2022 года, мальчик скончался.

Ранее сообщалось, что в Сызрани восьмилетний ребенок попал в больницу, обварившись вареньем.

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