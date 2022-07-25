В Бужаниново эксгибиционист обнажается перед пенсионерками

В Московской области пожилые женщины пожаловались на мужчину, демонстрирующего свои гениталии в общественных местах. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, неизвестный мужчина двухметрового роста в кепке и толстовке в течение двух недель приходит на железнодорожную станцию Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа и раздевается перед пенсионерками. Сообщается, что эксгибиционист сторонится молодых девушек и раздевается исключительно перед пожилыми женщинами.

«В воскресенье его видели на станции утром, а в субботу — вечером. Он всегда приходит в разное время. После нашего обращения станцию теперь патрулируют сотрудники полиции. Будем надеяться, что этого человека обязательно поймают», — поделилась местная жительница, однажды столкнувшаяся с мужчиной.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мужчина обнажился перед 12-летним подростком.