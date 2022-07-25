14-летний мальчик задержан по подозрению в изнасиловании девочки в лесу

В Британии правоохранительные органы задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в изнасиловании девочки. Об этом сообщает портал METRO.

Инцидент произошел вечером 24 июля 2022 года в одной из лесных зон в городе Уорик. В скором времени сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать подозреваемого.

В настоящий момент детективы призывают граждан, владеющих хоть какой-то информацией о происшествии, обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Шатровский районный суд Курганской области не стал заключать под стражу 17-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.