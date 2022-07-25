В Харькове пожаловались на подорожание топлива на заправках после скачка доллара

Жители Харькова пожаловались на повышение цен на топливо на городских заправках. Как сообщает Life.ru, резкое подорожание произошло после скачка курса доллара.

Так, на части заправочных станций стоимость 95-го бензина повысилась на четыре гривны — до $1,42 за литр, а на некоторых — на 5,5 гривны, тем самым подняв цену на топливо до $1,46. Подчёркивается, что больший скачок произошёл у дизеля, который подорожал на АЗС на 6,5 гривны, и купить его сейчас можно за $1,61 за литр.

Национальный банк Украины ранее девальвировал гривну на 25% по отношению к американской валюте. Причиной называется изменение «фундаментальных характеристик экономики» страны.