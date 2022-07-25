Британскую полицию обучили «укрощению лебедей»

Полицейским из округа Глостершир дали уроки по правильному обращению с лебедями. Об этом сообщает Wales Online.

До этого в полицию регулярно поступали сообщения об инцидентах, когда сотрудники правоохранительных органов пытались отогнать упрямых птиц с дороги. Сообщается даже, что из-за укусов животных у некоторых были травмы.

Тренировки проходили в заповеднике Слимбридж, располагающимся на водно-болотных угодьях. Сотрудников органов правопорядка научили тому, как правильно поднимать и переносить птиц, не вступая при этом в конфликт с животным.

«Теперь, если нас вызовут на инциденты с лебедями на дороге, мы сможем правильно с ними справиться», — рассказали представители полиции Глостершира на своей странице в социальной сети.

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