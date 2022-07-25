Детский сад загорелся из-за удара молнии в Харовске

В Вологодской области произошел пожар на территории одного из местных детских садов. Об этом сообщает портал gorodvo.ru со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером 24 июля 2022 года в детском саду №5 Харовска. По предварительным данным, здание загорелось из-за ударившей в него молнии. На место происшествия выехали 21 человек личного состава и 11 единиц техники. Спустя некоторое время огонь удалось потушить.

В результате пожара никто не пострадал. В местной администрации рассказали, что в летнее время здание учреждения не использовалось. С начала нового учебного года воспитанники, числившиеся в детском саду, будут распределены в другие учреждения города.

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