Сотрудники Boeing отказались от нового контракта и планируют бастовать

Около 2500 сотрудников компании Boeing, которые трудятся на заводе по производству военной техники в Сент-Луисе, отказались от новых контрактов и собираются уйти на стачку первого августа, передает «Ридус».

На сайте Международной ассоциации работников аэрокосмической отрасли появилось заявление, в котором говорится, что условия нового контракта не могут быть приняты, так как они не являются честными по отношению к сотрудникам.

Компания, как сказано в обращении, зарабатывает миллиарды долларов с помощью тяжелого неблагодарного труда рабочих. Корпорация решила лишить сотрудников пенсии, отчего профсоюз и начал негодовать.