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Объявлен конкурс на самого классного учителя России

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Depositphotos

Министерство просвещения РФ и телеканал «Россия» при поддержке VK объявили о старте всероссийского отбора учителей для нового шоу «Классная тема». Конкурс призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии будущего. Победитель получит авторскую программу на федеральном телеканале.

Претендовать на участие может учитель-предметник из любого региона России.

Участнику необходимо рассказать о себе, пройти текст по своему предмету и снять видеовизитку. Принять участие могут учителя математики, химии, биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу – отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть, чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Участникам проекта предстоит пройти испытания и блеснуть талантом педагога, справляясь с интересными и непростыми заданиями. Семь участников выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия».

Подать заявку на участие в отборе можно до 10 августа в мини-приложении «Классная тема» ВКонтакте.

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