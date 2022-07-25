Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Президент UFC восхитился главой российской лиги ACA, который остановил бой из-за... 12:10
СМИ: Галкин продает замок в Грязи ради покупки дома в Калифорнии 12:10
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9 12:06
Анна Asti опровергла слухи о романе с Киркоровым 12:06
В Германии могут возникнуть проблемы с производством туалетной бумаги из-за... 12:05
В России создали умную систему реабилитации для парализованных, которая... 12:05
Медики нашли способ обнаруживать «предвестники» болезни Альцгеймера за 17... 12:05
Глава МИД Турции назвал условия ратификации протокола о членстве Финляндии и Швеции... 12:04
В России выявили максимальное за три месяца число случаев COVID-19 12:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

На Филиппинах убили троих человек на вручении дипломов в престижном университете

Три человека погибли в результате стрельбы на выпускном в ведущем филиппинском университете

close
100%
Aaron Favila/AP

Три человека погибли в результате стрельбы на церемонии вручения дипломов в университете Филиппин, включая бывшего мэра. Об этом пишет CNN.

Начальник местной полиции Кесон-Сити Ремус Медина заявил, что стрельба, по-видимому, была убийством бывшего мэра южного города Ламитан Роуз Фуригей.

Медина сообщил журналистам, что подозреваемый, раненный в перестрелке с сотрудником службы безопасности кампуса и арестованный после автомобильной погони, сейчас находится под стражей и допрашивается.
Кесон, где произошла стрельба, является частью столичного региона Манилы, раскинувшегося на 16 городов, в которых проживает более 13 миллионов человек.

Фуригей пришла на выпускной вечер своей дочери на юридическом факультете Университета Атенео де Манила, одного из самых престижных в стране. Подозреваемый, у которого на выпускном не было родственников, также был уроженцем города Ламитан. Здесь расположился оплот Абу Сайяфа, происламистской экстремистской группировки, известной своими бандитизмом и похищениями людей.

По словам полиции, двое других убитых были сотрудником службы безопасности кампуса и неизвестным мужчиной.

Атенео отменил церемонию вручения дипломов после стрельбы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть