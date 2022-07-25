На Филиппинах убили троих человек на вручении дипломов в престижном университете

Три человека погибли в результате стрельбы на церемонии вручения дипломов в университете Филиппин, включая бывшего мэра. Об этом пишет CNN.

Начальник местной полиции Кесон-Сити Ремус Медина заявил, что стрельба, по-видимому, была убийством бывшего мэра южного города Ламитан Роуз Фуригей.

Медина сообщил журналистам, что подозреваемый, раненный в перестрелке с сотрудником службы безопасности кампуса и арестованный после автомобильной погони, сейчас находится под стражей и допрашивается.

Кесон, где произошла стрельба, является частью столичного региона Манилы, раскинувшегося на 16 городов, в которых проживает более 13 миллионов человек.

Фуригей пришла на выпускной вечер своей дочери на юридическом факультете Университета Атенео де Манила, одного из самых престижных в стране. Подозреваемый, у которого на выпускном не было родственников, также был уроженцем города Ламитан. Здесь расположился оплот Абу Сайяфа, происламистской экстремистской группировки, известной своими бандитизмом и похищениями людей.

По словам полиции, двое других убитых были сотрудником службы безопасности кампуса и неизвестным мужчиной.

Атенео отменил церемонию вручения дипломов после стрельбы.