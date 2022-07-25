Западные СМИ намеренно скрывают правду о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине, пишет британский журналист Род Лиддл в газете Times.

По мнению автора статьи, зарубежные издания преувеличивают возможности Вооруженных сил Украины, а крупные успехи Российской армии освещаются значительно скромнее».

Лиддл заявил, что чем больше российские военнослужащие добиваются успехов, тем усерднее западные медиа начинают обсуждать тему «зверств», которые приписывают солдатам РФ. Автор утверждает, что подобный подход искажает реальную картину.

«Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается нами за чистую монету», — пишет обозреватель.

Журналист сделал вывод, что Запад освещает конфликт не беспристрастно, а формирует картину, принимая желаемое за действительное.

Ранее китайское издание Global Times указало на узость мышления Запада после слов о БРИКС.