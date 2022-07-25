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ЦТАК: КНДР обвинила США в биологическом терроризме

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Denis Balibouse/Reuters

Корейская народно-демократическая республика обвинила США в биологическом терроризме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

По информации агентства, в КНДР считают, что США проводили эксперименты с патогенами на территории Украины и других стран. Также журналисты заявляют о причастности США к распространению инфекционных заболеваний.

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели… Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в статье.

Сообщается, что карта биологических испытаний США якобы совпадает с картой вспышек заболеваний последние годы.

Ранее координатор Белого дома по вопросам пандемии Радж Панджаби заявил, что США призывают мировое сообщество дать скоординированный ответ на вспышку оспы обезьян. Он отметил, что скоординированные меры различных стран помогут остановить дальнейшее распространение болезни.

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