Эксперт Минздрава Дежурный рассказал, как правильно оказать помощь тонущему

Главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный рассказал РИА «Новости», что первым делом при спасении тонущего необходимо оценить, способны ли вы самостоятельно спасти этого человека, вытащить из воды и оказать первую помощь.

По его словам, вытаскивать тонущего надо так, чтобы его лицо и дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он мог дышать.

«Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды. Если пострадавший уже не дышит, то самой главной задачей является как можно скорее вытащить его из воды и приступить к сердечно-легочной реанимации», — рассказал Дежурный.

Если спасенный перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации стоит прибегнуть к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая проводится до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.

Также эксперт пояснил, что рекомендация класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей устарела, и так поступать не следует. При переохлаждении человека необходимо укутать, чтобы сохранить тепло.

«В вопросе самоспасения надо помнить две вещи: первое — это сохранение возможности дыхания. Это крайне важно. Второе, надо помнить о том, что тело человека особенно с произведенным вздохом имеет положительную плавучесть», — подчеркнул Дежурный.

Специалист пояснил, что при отсутствии предметов, которые тянули бы вниз, при вздохе тело будет оставаться на поверхности воды.

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