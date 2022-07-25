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Чаще всего россияне слушают музыку и подкасты, когда стоят в пробках

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reddit.com

«Работа.ру», сервис по поиску работы, и «СберАвто», сервис по покупке автомобилей онлайн, провели исследование и выяснили, сколько времени россияне проводят в пробках и как развлекаются в это время. В исследовании, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие около 3100 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

35% опрошенных рассказали, что не попадают в пробки, так как ездят на метро или ходят пешком. 22% опрошенных отметили, что стоят в пробках не более 15 минут в день. От 15 минут до получаса в пробках проводят 18% опрошенных, а 3% респондентов заявили, что тратят на пробки более двух часов в день.

Меньше всего в пробках стоят в Калининграде – треть опрошенных из этого города ответили, что проводят в заторах менее 15 минут в день. А вот больше двух часов в пробках проводят 11% респондентов из Краснодара – против 6% ответивших из Москвы.

Чаще всего автолюбители коротают время в пробках, слушая музыку или подкасты — так ответили 45% пользователей. 29% обычно слушают новости, а примерно столько же россиян (25%) не делают ничего особенного. 18% опрошенных в пробках разговаривают с родными или друзьями, 15% посвящают время образованию — слушают аудиокниги или лекции. 14% респондентов работают с телефона (еще 3% даже проводят онлайн-встречи и переговоры), по 10% голосов получили просмотр видео и игры на мобильном устройстве. 7% томятся в ожидании встречи со второй половинкой, 6% выбирают товары в интернет-магазине, а 1% работают над своим душевным состоянием и занимаются с психологом или коучем.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что больше всего раздражает водителей на дороге.

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