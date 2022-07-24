Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Собчак опровергла информацию об иностранном финансировании 12:07
Польша заказала в Южной Корее тысячу танков К2 и более 600 гаубиц К9 12:06
Анна Asti опровергла слухи о романе с Киркоровым 12:06
В Германии могут возникнуть проблемы с производством туалетной бумаги из-за... 12:05
В России создали умную систему реабилитации для парализованных, которая... 12:05
Медики нашли способ обнаруживать «предвестники» болезни Альцгеймера за 17... 12:05
Глава МИД Турции назвал условия ратифакции протокола о членстве Финляндии и Швеции... 12:04
В России выявили максимальное за три месяца число случаев COVID-19 12:04
Захарова опубликовала видео с Лавровым в Эфиопии в «дыме от воскурений» 12:04
Little Big отменили тур по России 12:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Японии произошло извержение вулкана

На японском острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.

Отмечается, что столб пепла и дыма поднимается на высоту 2,5 км. Метеорологи предупредили о риске падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от кратера, где расположены, в частности, районы Аримура и Фурусато города Кагосима.

Для города был повышен уровень опасности до максимального пятого, который предполагает эвакуацию.

Ранее ученые смогли предсказать извержение вулкана с помощью суперкомпьютера.

Геолог Патриция Грегг из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и ее коллеги создали программу для моделирования вулканических процессов в 2017 году. Она была предназначена для выполнения на суперкомпьютерах Blue Waters и iForge. Модель привлекла внимания после того, как ей удалось воссоздать неожиданное извержение вулкана Окмок на Аляске в 2008 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть