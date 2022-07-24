Жительница Юрьев-Польского избила полицейского лыжной палкой

В Юрьев-Польском россиянка напала на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Владимирской области.

По данным источника, сотрудник полиции занимался розыском подростка, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Во время оперативно-разыскных мероприятий мать юноши толкнула полицейского и ударила его стоящей в квартире лыжной палкой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Во время судебного заседания обвиняемая все отрицала, однако в связи с наличием достаточных доказательств была признана виновной. Россиянку приговорили к штрафу, в настоящий момент ее адвокат подал апелляционную жалобу.

Ранее сообщалось, что пьяная москвичка покусала полицейского во время эвакуации ее авто.