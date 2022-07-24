В МЧС сообщили о прекращении ливня в Сочи

Залповый ливень в Сочи прекратился, пишет газета «Известия».

«Около 23:00 мск на Сочи обрушился залповый ливень, что стало причиной поднятия уровня воды в реке Бзугу. Сейчас он прекратился. Уровень воды в реке нормализуется. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что над ликвидацией последствий ливня работают сотрудники МЧС.

В ведомстве сообщили, что они откачивают воду в здании подстанции скорой медицинской помощи, где было подтоплено подвальное помещение.