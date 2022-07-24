Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Германии могут возникнуть проблемы с производством туалетной бумаги из-за... 12:05
В России создали умную систему реабилитации для парализованных, которая... 12:05
Медики нашли способ обнаруживать «предвестники» болезни Альцгеймера за 17... 12:05
Глава МИД Турции назвал условия ратифакции протокола о членстве Финляндии и Швеции... 12:04
В России выявили максимальное за три месяца число случаев COVID-19 12:04
Захарова опубликовала видео с Лавровым в Эфиопии в «дыме от воскурений» 12:04
Little Big отменили тур по России 12:02
В Турции заявили, что первая партия зерна будет вывезена с Украины... 11:58
Chery выведет на российский рынок новый суббренд Jetour 11:53
Дедушка и внучка из Бурятии утонули в Мексике при попытке перейти границу... 11:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Майк Тайсон рассказал, что думает о скорой смерти

close
100%
PPE/Global Look Press

Экс-боксер Майк Тайсон сообщил в подкасте психотерапевту Шону Макфарланду о том, что чувствует, что скоро умрет. Об этом сообщает Daily Mail.

В интервью он сказал, что деньги, на его взгляд, не могут принести ни счастье, ни здоровье. Он добавил, что тот факт, что даже если доход будет увеличиваться постоянно, это не спасет человека от того, что его не собьет машина, или он не заболеет неизлечимым заболеванием.

Он рассказал также, что и сам чувствует приближение смерти.

«Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице, я говорю: «Вау! Это означает, что мой срок годности подходит к концу, это произойдет очень скоро», — сообщил спортсмен.

Ранее Тайсон назвал годы, проведенные в тюрьме, лучшими в своей жизни.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть