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Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до максимума с 1 февраля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Коэффициент распространения COVID-19 в России впервые с 1 февраля 2022 года вырос до 1,42. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько в среднем людей успевает заразить один инфицированный человек до своей изоляции.

Как подсчитало агентство, показатель распространения коронавируса держится выше единицы уже десять дней подряд. Он опускался ниже единицы только в двух из десяти российских регионов с наибольшим числом заразившихся, отмечает ТАСС. В Пермском крае этот показатель составил 0,99, а в Воронежской области - 0,8.

Выше всего коэффициент оказался в Ростовской области — 2,15 (максимальный показатель для региона с начала пандемии). В Москве показатель увеличился до 1,96 (наибольшее значение с 23 января), в Подмосковье — до 1,63, в Санкт-Петербурге — до 1,4, в Красноярском крае — до 1,32, в Свердловской и Нижегородской областях — до 1,17 и 1,16 соответственно, в Самарской области — до 1,04.

В агентстве пояснили, что рост коэффициента отражает подъем заболеваемости в стране. Так, за последние две недели число выявляемых случаев заражения ковидом увеличилось более чем в два раза и достигло максимума с начала мая. В Москве в последние дни фиксируют наибольшее количество заражений с середины марта.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ обнаружили первый случай заражения подвариантом BA.2.75 «омикрон»-штамма коронавируса, названным «кентавром». По мнению некоторых экспертов, «кентавр» может стать доминирующим в России, он отличается большей заразностью, однако менее патогенен, чем его предшественники.

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