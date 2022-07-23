В массовом ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали три человека

На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля, три человека пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как рассказал собеседник агентства, ДТП произошло в районе дома 156 на дороге в сторону Московской области.

«Произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате пострадали три человека», — отметил он.

На месте ДТП в данный момент работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным столичного Дептранса, движение на проспекте восстановлено по всем полосам.

Ранее сообщалось, что водитель службы доставки в Москве сбил 84-летнюю пенсионерку. ДТП произошло на улице Новая Башиловка, когда водитель во время движения задним ходом не заметил пожилую женщину. Даже после удара мужчина продолжил движение, из-за чего пенсионерка оказалась под машиной. В результате ДТП пострадавшая женщина попала в больницу.